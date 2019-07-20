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Минобороны Венесуэлы: самолет-разведчик США нарушил воздушное пространство республики

Вскоре американский самолет "сменил курс и покинул регион", сообщили в Каракасе

КАРАКАС, 20 июля. /ТАСС/. Самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил 19 июля воздушное пространство Боливарианской Республики. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте Министерства обороны Венесуэлы заявлении.

"Боливарианские вооруженные силы сообщают, что 19 июля 2019 года Интегральное командование воздушной обороны засекло неизвестный самолет, летевший с северо-запада Карибского моря, - отмечается в заявлении. - Он, попав в воздушное пространство Венесуэлы, не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры. Вылетевшие национальные самолеты-перехватчики установили, что нарушителем являлся летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США".

В документе отмечается, что вскоре американский самолет "сменил курс и покинул регион". "Боливарианские вооруженные силы решительно осуждают такой тип провокаций со стороны США и продолжат защищать спокойствие венесуэльского народа", - подчеркивается в заявлении.

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