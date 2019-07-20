На Украине пройдут досрочные выборы депутатов Верховной рады

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Внеочередные выборы депутатов Верховной рады пройдут в воскресенье на Украине. Избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 20:00. Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тыс. участковых избирательных комиссий.

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225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число одномандатных округов в стране сократилось на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. В результате вместо положенных по конституции 450 народных избранников в новой Раде, как, впрочем, и в предыдущей, их будет только 424.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5%-ный барьер, а одномандатникам будет достаточно получить относительное большинство голосов в своем округе.

Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на нынешних выборах 5980 кандидатов в депутаты. В одномандатных избирательных округах было зарегистрировано 3220 кандидатов, а 22 политические партии включили в свои списки в общей сложности 2747 кандидатов. В целом из всех кандидатов более 77% - мужчины, а средний возраст кандидата - 42 года.

Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов опубликовала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных округах. Это призвано обеспечить прозрачность процесса и снизить возможности манипуляций с помощью так называемых кандидатов-клонов.

Согласно последним опросам общественного мнения, по партийным спискам имеют шансы пройти в Верховную раду представители не более пяти партий. Это партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Новые и "старые" депутаты

307 действующих депутатов, то есть фактически две трети нынешней Верховной рады, пытаются вновь попасть в парламент. Треть из этих парламентариев идет по спискам партий, а 192 депутата - кандидатами в одномандатных избирательных округах, в основном как самовыдвиженцы.

По оценке Комитета избирателей Украины (КИУ), больше всего действующих депутатов выдвинуто партией "Европейская солидарность". В ее списках значится 21 ныне действующий парламентарий. На втором месте - "Батькивщина" (17 депутатов), на третьем - Радикальная партия Олега Ляшко (16), в "Оппозиционной платформе - За жизнь" - 15 таких депутатов, в "Оппозиционном блоке" - 12. Ни одного действующего народного депутата нет только в списках партий "Слуга народа" и "Голос". Это и понятно, так как они в выборах еще никогда не участвовали.

Впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах 86-летний одномандатник из Донецкой области, депутат от фракции "Оппозиционного блока" Ефим Звягильский. Он является единственным депутатом всех восьми созывов Верховной рады Украины.

В то же время многие депутаты, особенно из партии "Народный фронт", которая, как и ее лидер Арсений Яценюк, не участвует в досрочных выборах, активно "осваивают" одномандатные округа. Глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак "самовыдвинулся" в Черновицкой области. Заместитель главы этой фракции Сергей Пашинский баллотируется в Житомирской области.

Участвует в выборах как самовыдвиженец в Киевской области замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко, которого называют близким другом и бизнес-партнером экс-президента. Причем баллотируется Кононенко в округе, где его соперником является кандидат от партии "Слуга народа" журналист Александр Дубинский с канала "1+1", который выпустил серию разоблачительных материалов о коррупционных схемах Кононенко и Порошенко.

Еще один заместитель главы "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в качестве самовыдвиженца борется за мандат в Одесской области. А в самой Одессе зарегистрирован кандидат в депутаты Дарт Викторович Вейдер. В документах, поданных в ЦИК, он указал место работы - директор ООО "Темная сторона силы". Его соперником будет также самовыдвиженец Сергей Кивалов - президент Одесской юридической академии и экс-глава Центризбиркома, который во время президентской кампании 2004 года сначала объявил президентом Виктора Януковича, а затем по решению Верховного суда проводил третий тур выборов.

На Закарпатье традиционно в парламент идут просто целыми семьями, которые контролируют местную власть. В 69-м округе баллотируется депутат нынешнего созыва Виктор Балога, в соседнем, 70-м округе - его брат и также депутат Иван Балога. В 73-м округе - еще один брат и парламентарий Павел Балога, а в 72-м округе - соратник Виктора Балоги, депутат и экс-мэр Мукачево Василий Петевка.

Во Львовской области вновь "самовыдвинулись" действующие парламентарии и крупные бизнесмены братья Богдан и Ярослав Дубневичи. "Братский подряд" на нынешних выборах поддерживают и в пропрезидентской партии "Слуга народа". Эта политическая сила выдвинула кандидатами в депутаты Николая Стефанчука, младшего брата представителя президента Зеленского в Верховной Раде, и второго номера партийного списка партии Руслана Стефанчука.

В Донбассе в одномандатных округах получить мандаты парламентариев путем самовыдвижения решили сестры Савченко. При этом Надежда Савченко, которую лишили депутатского иммунитета в связи с подозрением в подготовке теракта, зарегистрирована кандидатом в 51-м округе в поселке Зайцево, что недалеко от линии соприкосновения, а Вера Савченко планирует избираться в 45-м округе Донецкой области, который включает Авдеевку и Ясиноватский район.

В Луганской области в парламент баллотируется родной брат и бизнес-партнер Виктора Медведчука Сергей Медведчук. Сам Виктор Медведчук идет на выборы в составе избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В этой же политической силе на проходном месте значится депутат Рады Наталья Королевская, а ее супруг Юрий Солод при поддержке партии баллотируется на досрочных выборах по одномандатному округу в Славянске.

Скромная листовка и настоящая "простыня"

К нынешним выборам было отпечатано 60,4 млн избирательных бюллетеней, а общая сумма средств, выделенных на подготовку и проведение парламентских выборов, составила 1,95 млрд гривен ($73,5 млн).

Что касается бюллетеней, то для каждого одномандатного избирательного округа напечатали свою уникальную партию. Из-за разного количества зарегистрированных кандидатов в разных частях страны бюллетени будут разного размера: скромная листовка или же настоящая "простыня". В одном из округов Киевской области зарегистрировано более 40 кандидатов. В результате бюллетень получился длиной 80 см.

Наблюдать за выборами будут 1 719 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Национальная полиция планирует привлечь к охране правопорядка 70 тыс. человек личного состава, а также курсантов, а интерактивная карта со всеми инцидентами будет доступна на сайте МВД.

Три социологических центра - фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и Киевский международный институт социологии (КМИС) объявили, что в течение всего дня будут проводить экзитполы. Их первые результаты будут обнародованы в 20:00, а окончательные - в 22:00.

Эти три института уже проводили национальный экзитпол во время первого и второго тура президентских выборов в стране. Его результаты практически совпали с официальными итогами голосования.

ЦИК не позднее 4 августа должен подвести итоги выборов, а до 9 августа - официально опубликовать их в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".

До 29 августа у ЦИК будет время на регистрацию избранных депутатов. На первую сессию Верховная рада IX созыва должна будет собраться не позднее 9 сентября. Перед ее открытием депутаты принесут присягу, и с этого момента украинский парламент должен начать "новую жизнь".