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Новый министр обороны ФРГ выступила за увеличение оборонного бюджета Германии

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Новый министр обороны ФРГ, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает необходимым двигаться в направлении повышения расходов на оборону до 2% от ВВП Германии. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг".

"Мы дали НАТО ясное обещание относительно цели [повышения расходов на оборону] в 2%", - сказала Крамп-Карренбауэр. "Понятно, что 2% не достигнуть в одночасье, но также ясно, что нужно в действительности идти по пути в этом направлении", - считает она.

Лидер ХДС подчеркнула, что всегда критиковала планы снижения военных расходов правительства ФРГ на 2020-2021 годы. "Я буду выступать за то, чтобы мы в среднесрочной перспективе пошли в правильном направлении", - заверила она.

"НАТО была и остается краеугольным камнем нашей архитектуры безопасности", - полагает Крамп-Карренбауэр. Она напомнила, что нереалистично было бы предполагать, что "европейская инициатива [по укреплению военных способностей ЕС] могла бы заменить НАТО".

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