В Японии начались выборы в верхнюю палату парламента

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Выборы в Палату советников (верхнюю палату парламента) начались в воскресенье в Японии. Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени (01:00 мск) и закроются в 20:00 (14:00 мск).

По данным Министерства по административным делам и коммуникациям Японии, в этом году досрочно проголосовали порядка 14 млн местных жителей, что на 7% больше, чем в 2016 году, когда в Японии последний раз проходили выборы в Палату советников.

В ходе проходящих раз в три года выборов кандидаты будут бороться за 124 из 245 мест. По данным многочисленных опросов общественного мнения, правящая в Японии Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее ближайший союзник - партия "Комэйто" - удержат большинство мест в Палате советников.