Лондон в письме Совбезу ООН назвал действия Ирана с танкером "незаконным вмешательством"

ТАСС, 21 июля. Великобритания проинформировала Совет Безопасности ООН о ситуации вокруг задержания Ираном следовавшего под британским флагом танкера Stena Impero, назвав действия иранских властей "незаконным вмешательством". Текст письма, отправленного британским представительством при ООН также генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в воскресенье приводит агентство Reuters .

Британская сторона вновь отметила, что задержание танкера произошло в оманских территориальных водах. "Судно использовало свое законное, закрепленное международными нормами право транзитного прохода через международный пролив, - говорится в тексте письма. - Согласно международному праву, право транзитного прохода не может быть нарушено, поэтому иранские действия являются незаконным вмешательством".

В интервью телеканалу Sky News в субботу министр обороны Соединенного Королевства Пенни Мордонт и министр иностранных дел Джереми Хант заявили, что Stena Impero во время своего задержания иранской стороной находился в водах Омана, а не Ирана. Хант в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом назвал произошедшее совершенно неприемлемым действием, которое поднимает очень серьезные вопросы в отношении британского и международного судоходства в Ормузском проливе.