МI-6 расследует версию о якобы причастности РФ к задержанию британского танкера

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Два разведывательных агентства Великобритании - служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - расследуют версию о том, что Россия якобы может быть в той или иной мере причастна к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero ("Стена имперо"). С таким утверждением выступила в воскресенье газета "Санди миррор".

Ссылаясь на источники в службах безопасности, издание сообщает, что МИ-6 и GCHQ выясняют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий". Газета также ссылается и на источник в оборонном ведомстве, который информировал о том, что британский фрегат Montrose ("Монтроуз") бросился на помощь танкеру, но прибыл на место происшествия с 10-минутным опозданием. Данный источник также сообщил, что в момент отдачи приказа фрегату танкер еще находился в территориальных водах Омана, но когда Montrose прибыл на место инцидента, Stena Impero уже заставили зайти в воды, подконтрольные Ирану.

Издание также приводит мнение еще одного своего информационного источника в "западных службах безопасности", который сообщил, что "у России есть технологии по подделке GPS", а также что РФ "могла помочь Ирану в этой авантюре". Он добавил, что "Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и российская разведка очень тесно взаимодействовали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".

Газета также утверждает, что не исключаемое британской стороной участие РФ в инциденте с задержанием танкера могло произойти якобы "только с санкции президента [РФ Владимира] Путина", и что предположения об этом участии последовали после того, как агенты британских спецслужб узнали, что Россия якобы обладает способностью вводить корабли в заблуждение с помощью ложных данных об их местоположении. А это означает, утверждается в статье "Санди миррор", что сбившийся с курса "британский танкер мог [ошибочно] думать, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод". Издание также напоминает о неком апрельском докладе, в котором утверждалось, что Россия якобы стоит за 10 тысячами инцидентов, связанных с подменой данных.

Москва всегда решительно отвергала утверждения ряда западных политиков о том, что действия РФ на международной арене якобы носят дестабилизирующий характер.