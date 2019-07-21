Жители КНДР выбирают депутатов местных законодательных собраний

ПХЕНЬЯН, 21 июля. /ТАСС/. Жители КНДР принимают участие в общенациональном голосовании, чтобы избрать депутатов местных законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов. Об этом сообщает в воскресенье корреспондент ТАСС, побывавший в числе иностранных журналистов на одном из избирательных участков в Пхеньяне.

Отличительной чертой выборов в КНДР является то, что на каждом избирательном участке на голосование выставлена только одна кандидатура. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против предложенного кандидата в депутаты.

Согласно статистике прошлых лет, явка на выборах в народной республике обычно составляет более 99%. При этом избиратели единогласно поддерживают предложенных кандидатов.

Депутаты законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов КНДР избираются на четыре года. Предыдущие выборы в местные заксобрания республики состоялись в 2015 году, тогда были избраны 28 452 депутата.

В марте нынешнего года в КНДР состоялись выборы в Верховное народное собрание (ВНС), которое состоит из 687 парламентариев и является высшим законодательным органом КНДР. Депутаты ВНС избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума Верховного народного собрания.