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Парламентские выборы на Украине - 2019

Комитет избирателей Украины зафиксировал первые нарушения на выборах в Раду

Наблюдатели отмечают, что больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок"
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© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) уже зафиксировали первые случаи незаконной агитации и нарушения в действиях отдельных избирательных комиссий в день голосования на выборах в Верховную раду.

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По оценке наблюдателей, "больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок".

К примеру, в Николаеве расклеены агитационные листовки, выполненные в стилистике партии "Слуга народа", в Виннице в день голосования размещены агитационные материалы от имени "Батькивщина", партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Присутствуют также материалы партий "Голос", "Европейская солидарность", "Свобода" и ряда кандидатов в одномандатных округах.

Наблюдатели КИУ отмечают проблемы в работе отдельных комиссий в ряде областей. Несколько участков в Винницкой и Кировоградской областях не открылись вовремя. На одном из участков в Николаеве в ящиках для голосования не было контрольных талонов, а избирателям уже начали выдавать бюллетени. В Винницкой области также зафиксированы единичные случаи нарушения процедуры проведения подготовительного заседания. В Хмельницкой области не развешены плакаты с кандидатами, а также на доске объявлений отсутствуют копии протоколов.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выбора в Верховную раду.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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