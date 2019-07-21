Глава партии Зеленского заявил о намерении менять систему власти

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что назрела необходимость изменить систему власти на Украине. Об это он сказал в воскресенье перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Видя такой правовой нигилизм и отсутствие ответственности среди членов кабинета министров и почти полное отсутствие деятельности в стенах парламента, приходишь к пониманию, что надо глобально менять систему. Я надеюсь, что у нас это сегодня получится", - сказал он журналистам.

Разумков также подчеркнул, что новый состав правительства не будет больше формироваться по принципу "свой-чужой", а будет происходить на основе профессионализма.

"Нам уже удалось стабилизировать ситуацию в стране, что видно и по национальной валюте, которая укрепилась <...> Я надеюсь, что нам удастся не только оставить ситуацию стабильной, но и улучшить ее", - уверен он.

Разумков также положительно оценил тот факт, что выборы в Раду происходят досрочно. "Наши международные партнеры и финансовые организации считают, что они (выборы) не приведут к глобальным потрясениям в экономике, а наоборот хорошо, что есть небольшой промежуток межу выборами президента и парламента. Кроме того, в декабре необходимо утверждать бюджет, поэтому лучше, если его будет подавать новое правительство", - заключил он.

Переименование городов

Разумков раскритиковал нынешнюю практику переименования городов на Украине и считает, что такие вопросы надо выносить на местные референдумы.

"Если мы говорим о переименовании [населенных пунктов], то позиция нашей политической силы такова, что этот вопрос нужно было решать тем людям, которые там проживают, - сказал он журналистам перед голосованием на выборах в Раду в воскресенье. - Там живут люди, которые лучше знают, как назвать свой город".

Он также уверен, что Верховная рада не должна иметь отношения к этим процессам. "Большая часть депутатов, к примеру, не были в Кировограде, но переименовывают его в Кропивницкий, также и с каким-нибудь другим городом. Наверное, правильно отдать [этот вопрос] на местные референдумы", - сказал Разумков.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику, и предполагающий демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топонимов, названных в их честь. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименование Днепропетровска в Днепр, а Кировограда - в Кропивницкий.

По данным последних опросов, партия "Слуга народа" с большим отрывом лидирует в рейтинге. Ее готовы поддержать свыше 40% избирателей.

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