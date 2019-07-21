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Парламентские выборы на Украине - 2019
Обновлено 

Тимошенко заявила, что у Украины нет времени на политические и экономические эксперименты

По словам лидера партии "Батькивщина", нужно начинать действовать
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала в воскресенье в Киеве на внеочередных выборах в Верховную раду Украины.

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"Нет лишнего времени на эксперименты, нам реально нужно после выборов начинать действовать", - заявила она журналистам после выхода из кабинки для голосования.

"Как вы все хорошо знаете историю Украины, нация, к сожалению, ошибалась, выбирая лидеров клановой системы или их марионеток. Мы столько ошибались, что сейчас времени на ошибки нет. Хочу, чтобы мы все голосовали с чувством, что у Украины нет лишних лет", - сказал она журналистам.

По мнению Тимошенко, именно ее партия, как никакая другая политическая сила, готова "браться за работу немедленно" и имеет стратегию развития страны. На вопрос о возможном премьерстве Тимошенко ответила уклончиво: "Сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером-министром".

По данным последних опросов, у "Батькивщины" есть хорошие шансы попасть в Раду. За партию бывшего премьер-министра Украины готовы отдать голоса около 7% избирателей.

В новость были внесены изменения (10:43 мск) - добавлены подробности.

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаПарламентские выборы на Украине - 2019
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