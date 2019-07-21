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Парламентские выборы на Украине - 2019

МВД Украины зафиксировало более 200 заявлений о нарушениях на выборах в Раду

По данным ведомства, больше всего фактов, связанных с незаконной агитацией

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Полиция Украины зафиксировала 218 сообщений о нарушениях на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Украины.

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"В органы полиции поступило 218 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом",- проинформировали в министерстве.

В МВД уточнили, что по состоянию на 10:00 остаются неоткрытыми две участковые избирательные комиссии в Черниговской области, где до сих пор происходит передача избирательной документации. "Больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, - 67, препятствием осуществлению избирательного права - 15, конфликтом - семь, повреждением имущества - четыре, подкупом избирателей - два", - уточнили в пресс-службе.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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