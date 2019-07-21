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Al Jazeera: в Пакистане в результате нападения террористов погибли восемь человек

Еще около 30 человек получили ранения

ТАСС, 21 июля. Не менее восьми человек погибли, еще около 30 получили ранения в воскресенье в результате вылазки экстремистов, совершенной в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, экстремисты сначала совершили нападение на контрольно-пропускной пункт на западе города, убив двух сотрудников правоохранительных органов.

После этого террористка-смертница совершила самоподрыв возле входа в больницу в то время, когда туда доставляли тела погибших полицейских. В результате погибли двое сотрудников правоохранительных органов и четверо мирных жителей. Еще около 30 человек получили ранения, сообщает телеканал.

Ответственность за атаки взяло на себя радикальное движение пакистанских талибов "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", запрещено в РФ).

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