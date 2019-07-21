Посол Ирана призвал Лондон не допустить роста напряженности в отношениях с Тегераном

ТАСС, 21 июля. Иран призвал правительство Великобритании сдерживать внутриполитические силы страны, стремящиеся "к росту напряженности между странами". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространенное в воскресенье в Twitter заявление посла Исламской Республики в королевстве Хамида Баединежада.

"Правительству Великобритании следует сдерживать их внутренние политические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией [и вывести ее] далеко за пределы вопросов о судах. Это довольно опасно и неразумно в этот сложный период в регионе, - написал дипломат, - Однако Иран тверд и готов к различным сценариям".

В пятницу агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

В ночь с пятницы на субботу прошло заседание правительственного комитета Cobra, собирающегося для разрешения чрезвычайных ситуаций. Он рекомендовал судам Соединенного Королевства временно не заходить в воды Ормузского пролива. В британском кабмине также отметили, что Лондон сохраняет "глубокую обеспокоенность недопустимыми действиями Ирана, которые представляют собой очевидный вызов международной свободе судоходства".

Перед заседанием комитета министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, "это обернется серьезными последствиями".