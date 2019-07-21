Катер береговой охраны Грузии принял участие в учениях НАТО на Украине

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Сторожевое судно береговой охраны МВД Грузии "Очамчира" (P23) с личным составом на борту приняло участие в военно-морских учениях НАТО Sea Breeze - 2019 на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

"В учениях участвовал 21 сотрудник департамента береговой охраны МВД Грузии. Трое из них на учениях в административном штабе занимались координацией, управлением сил и контролем. Сторожевое судно "Очамчира", переданное Грузии американской стороной в 2018 году, в этом году впервые приняло участие в указанных маневрах", - сказано в сообщении.

Военно-морские учения Sea Breeze - 2019 стартовали на Украине 1 июля и продлились до 12 июля. Они проводятся ежегодно при поддержке программы НАТО "Партнерство ради мира" (PFP) и Европейского командования США. В этом году в морских маневрах приняли участие более 3 тыс. военных из 19 стран и партнеров НАТО, 32 плавательных средства и 24 летательных аппарата.

Грузия участвует в учениях с 2009 года.