В Донбассе на пункте пропуска "Майорское" нашли взрывоопасный предмет

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.

"В ходе обследования территории у КПВВ "Майорское" пиротехниками был найден взрывоопасный предмет, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте в воскресенье. - С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальным подразделением ГСЧС инициирован вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ "Майорское" для дополнительного и тщательного обследования его территории".

Позже со своей стороны в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщили, что работа пункта пропуска приостановлена. "Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающего функционирование КПВВ председателем ГПСУ по согласованию с командующим объединенных сил пропуск через линию разграничения временно приостановлен", - говорится в сообщении ведомства в Facebook. Там также уточнили, что спасатели обнаружили неразорвавшуюся артиллерийскую мину.

Утром в воскресенье КПВВ "Майорское" из-за сообщения о минировании приостанавливал пропуск людей и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". Все гражданские лица, которые находились в пункте пропуска, и пограничники были эвакуированы. Однако проведенная проверка информацию не подтвердила, и пункт пропуска возобновил работу.

Между Украиной и ДНР в настоящее время действуют четыре пропускных пункта: "Горловка" - "Майорское", "Еленовка" - "Новотроицкое", "Александровка" - "Марьинка" и "Октябрь" - "Гнутово".

В новость были внесены изменения (13:50 мск) - добавлены данные Госпогранслужбы Украины.