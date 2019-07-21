СМИ: демонстранты в Гонконге оцепили штаб-квартиру полиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июля. /ТАСС/. Сотни демонстрантов в Гонконге вышли за пределы согласованного с властями воскресного маршрута шествия и начали стягиваться в район Адмиралти, где находится правительственный комплекс. Они заблокировали движение транспорта по ряду улиц, а также оцепили штаб-квартиру полиции, сообщает в прямом эфире местное телевидение.

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Столкновений и эксцессов пока не отмечено.

Десятки тысяч местных жителей в воскресенье вышли на новую антиправительственную акцию. Шествие началось от парка Виктория и изначально должно было завершиться у Верховного суда в районе Адмиралти. Однако правоохранительные органы по соображениям безопасности потребовали сократить маршрут до станции метро "Ван Чай" в одноименном квартале. Часть активистов нарушила это правило, но полиция не предпринимает действий по их разгону.

Вокруг правительственного комплекса и главного полицейского управления установлены двухметровые пластиковые барьеры, наполненные водой.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и поставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.