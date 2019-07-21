Спикер Верховной рады приехал на избирательный участок без паспорта

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в парламент, без паспорта.

"Я забыл паспорт", - сказал Парубий журналистам в момент пребывания на своем участке для голосования в центральном Доме офицеров Вооруженных сил Украины, пишет газета "Вести".

Позднее паспорт главе парламента привезли, и Парубий исполнил свой гражданский долг. "Я проголосовал за будущее Украины, за будущее своих детей. Надеюсь, депутаты будут прислушиваться к моим предложениям и в дальнейшем", - заявил он после голосования.

Кроме этого, Парубий выразил надежду, что по результатам выборов "украинские силы будут иметь большинство, чтобы не дать пророссийским настроениям захватить власть".