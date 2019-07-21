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Парламентские выборы на Украине - 2019

Спикер Верховной рады приехал на избирательный участок без паспорта

Позднее Андрею Парубию все же привезли документ

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок, чтобы проголосовать на досрочных выборах в парламент, без паспорта.

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"Я забыл паспорт", - сказал Парубий журналистам в момент пребывания на своем участке для голосования в центральном Доме офицеров Вооруженных сил Украины, пишет газета "Вести".

Позднее паспорт главе парламента привезли, и Парубий исполнил свой гражданский долг. "Я проголосовал за будущее Украины, за будущее своих детей. Надеюсь, депутаты будут прислушиваться к моим предложениям и в дальнейшем", - заявил он после голосования.

Кроме этого, Парубий выразил надежду, что по результатам выборов "украинские силы будут иметь большинство, чтобы не дать пророссийским настроениям захватить власть".

Теги
УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичПарламентские выборы на Украине - 2019
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