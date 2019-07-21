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Кризис в Сирии

СМИ: боевики выпустили снаряд по мирному селению на юге Сирии

По данным агентства SANA, два человека погибли

ТАСС, 21 июля. Боевики, действующие на юге Сирии, выпустили в воскресенье минометный снаряд по населенному пункту Саасаа в провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в результате взрыва снаряда погиб мужчина, находившийся за рулем одного из автомобилей, и стоявшая поблизости девочка. Получили ранения еще три женщины, которые доставлены в госпиталь.

17 июля боевики подорвали бомбу на пути следования военного патруля возле населенного пункта Эль-Ядуда в соседней провинции Дераа. Согласно сведениям газеты Asharq Al-Awsat, погибли шесть солдат, еще 15 получили ранения.

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