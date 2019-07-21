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Парламентские выборы на Украине - 2019
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Кучма проголосовал на выборах в Раду за новые силы и "перезагрузку" власти

Экс-президент Украины полагает, что граждане хотят надеяться на новую программу конкретных действий без пустых обещаний

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Леонид Кучма, придя на участок для голосования, заявил, что страна сегодня получает уникальный шанс для "перезагрузки" власти, который нельзя упускать.

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"Я убежден, что сегодняшние выборы по всей Украине проходят под таким углом зрения, - люди хотят надеяться, что новая власть придет с новой программой конкретных действий без пустых обещаний", - сказал он.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс для новой перезагрузки. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и за наш народ, способный на огромные свершения", - заявил бывший глава государства.

По мнению Кучмы, разрешение конфликта в Донбассе и установление мира в стране является главным приоритетом нового состава Верховной рады.

Приоритеты будущей Рады, по его словам, "понятны". "Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей речи в парламенте, - мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается на Украине. Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята в Донбассе".

Кучма выразил надежду, что президент Владимир Зеленский после подведения итогов выборов в послании к парламенту "даст четкий стратегический план развития Украины". "Мы сегодня его не имеем, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Так что есть надежда", - сказал он.

Теги
УкраинаКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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