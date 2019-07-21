В Японии завершилось голосование на выборах в верхнюю палату парламента

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Голосование на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента) завершилось в воскресенье в Японии. Избирательные участки по всей стране, имеющей единый часовой пояс, закрылись в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

В настоящее время начался подсчет голосов.

На выборах в верхнюю палату парламента, которые проходят раз в три года, кандидаты борются за 124 из 245 мест. По данным многочисленных опросов общественного мнения, правящая в Японии Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и ее ближайший союзник - партия "Комэйто" - удержат большинство мест в Палате советников.