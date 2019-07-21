Экзитпол: правящий блок премьера Японии сохранит большинство в верхней палате парламента

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Правящий блок премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в который входит Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее союзник партия "Комэйто", сохранит большинство в Палате советников (верхней палате парламента) по итогам прошедших в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного японским общественным телевидением.

Отмечается, что правящий блок точно получит по крайней мере 67 дополнительных мест в верхней палате парламента, что позволит ему удержать большинство.

При этом данные экзитпола не исключают, что ЛДП и "Комэйто" могут собственными силами получить 85 дополнительных мест, что позволит правящему блоку сформировать так называемое конституционное большинство, позволяющее продвигать реформу действующей конституции страны.

На проходящих раз в три года выборах кандидаты борются за 124 из 245 мест.