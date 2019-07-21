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Парламентские выборы на Украине - 2019

Голосование на выборах в Верховную раду проходит в Польше при низкой явке

В стране по разным данным проживают от 1,5 до 2 млн украинцев

ВАРШАВА, 21 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных украинских выборах в Верховную раду проходит в воскресенье в Польше при низкой активности избирателей.

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, небольшая очередь выстроилась у посольства Украины в Варшаве только утром. Однако она быстро исчезла и в последующие часы ожидать возможности проголосовать приходящим на открытый в польской столице избирательный участок уже не требовалось.

По имеющимся данным, к полудню отдать свой голос в посольство в Варшаве пришли около 500 человек из более чем 19 тыс. зарегистрированных. Вместе с тем, по итогам недавнего второго тура украинских президентских выборов явка на этом участке составила рекордные 4,3 тыс. человек.

В Польше по разным данным сейчас проживают от 1,5 до 2 млн украинцев.

Теги
УкраинаПольшаПарламентские выборы на Украине - 2019
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