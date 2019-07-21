Голосование на выборах в Верховную раду проходит в Польше при низкой явке

ВАРШАВА, 21 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных украинских выборах в Верховную раду проходит в воскресенье в Польше при низкой активности избирателей.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, небольшая очередь выстроилась у посольства Украины в Варшаве только утром. Однако она быстро исчезла и в последующие часы ожидать возможности проголосовать приходящим на открытый в польской столице избирательный участок уже не требовалось.

По имеющимся данным, к полудню отдать свой голос в посольство в Варшаве пришли около 500 человек из более чем 19 тыс. зарегистрированных. Вместе с тем, по итогам недавнего второго тура украинских президентских выборов явка на этом участке составила рекордные 4,3 тыс. человек.

В Польше по разным данным сейчас проживают от 1,5 до 2 млн украинцев.