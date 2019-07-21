Народная милиция ЛНР не зафиксировала обстрелов с начала перемирия

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не зафиксировала обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 00:00 часов 21 июля, когда вступило в силу новое перемирие.

"С 00:00 часов текущих суток обстрелов по позициям Народной милиции ЛНР не зафиксировано", - цитирует агентство Луганскинформцентр сообщение пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Ранее Донецкое агентство новостей сообщило, что украинская армия нарушила перемирие, обстреляв село на юге республики.

Договоренность о бессрочном режиме прекращения огня была достигнута на встрече контактной группы 17 июля. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. В частности, подчеркнута необходимость соответствующих приказов о прекращении огня и полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.