Японский политик и специалист по России Мунэо Судзуки избрался в парламент

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Мунэо Судзуки - известный японский политик, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений, по итогам прошедших в воскресенье выборов избрался в верхнюю палату парламента. Об этом свидетельствуют официальные данные японской избирательной комиссии.

Судзуки прошел в верхнюю палату парламента от партии "Ниппон иссин но кай", которая считается лояльной правящему блоку в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто". В период с 2005 по 2010 годы он был депутатом ключевой нижней палаты японского парламента.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ периодически проводит встречи с Мунэо Судзуки и консультируется с ним по вопросам диалога с Россией. Заметно участились такие встречи в последние годы на фоне активизации японско-российского диалога по вопросу заключения мирного договора. Последняя такая встреча состоялась в прошлом месяце перед саммитом G20 в Осаке.