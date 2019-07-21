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AFP: в Нигерии 37 человек убиты в результате нападения вооруженной группировки

Атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото

ТАСС, 21 июля. Не менее 37 человек погибли в результате нападения неизвестной вооруженной группировки на несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По их данным, атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.

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Нигерия
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