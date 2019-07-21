МВД Украины приняло более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Более тысячи сообщений о нарушениях избирательного процесса поступило в правоохранительные органы Украины по состоянию на 15:00. Об этом сообщили в воскресенье в Национальной полиции страны.

"По состоянию на 15:00 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.