МВД Украины приняло более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Более тысячи сообщений о нарушениях избирательного процесса поступило в правоохранительные органы Украины по состоянию на 15:00. Об этом сообщили в воскресенье в Национальной полиции страны.
"По состоянию на 15:00 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Отмечается, что наибольшее число нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Досрочные выборы в Верховную раду девятого созыва проходят по мажоритарно-пропорциональной системе. Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5%-ный барьер, а одномандатникам - получить относительное большинство голосов в своем округе. В парламент, который по конституции должен состоять из 450 депутатов, будут избраны 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число одномандатных округов в стране сократилось после 2014 года на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе.