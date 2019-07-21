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Парламентские выборы на Украине - 2019
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МВД Украины приняло более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

Больше всего из них зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Более тысячи сообщений о нарушениях избирательного процесса поступило в правоохранительные органы Украины по состоянию на 15:00. Об этом сообщили в воскресенье в Национальной полиции страны.

"По состоянию на 15:00 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что наибольшее число нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Досрочные выборы в Верховную раду девятого созыва проходят по мажоритарно-пропорциональной системе. Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5%-ный барьер, а одномандатникам - получить относительное большинство голосов в своем округе. В парламент, который по конституции должен состоять из 450 депутатов, будут избраны 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число одномандатных округов в стране сократилось после 2014 года на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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