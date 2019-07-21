В украинской оппозиции заявили об угрозе срыва выборов в Донбассе

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Массовые нарушения на выборах в Верховную раду фиксируются в 49-м избирательном округе подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Наблюдателями и членами участковых территориальных комиссий от "Оппозиционной платформы - За жизнь" зафиксированы массовые и неприкрытые нарушения избирательного законодательства в 49-м избирательном округе Донецкой области. Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей", - утверждают в партии.

В частности ее представители зафиксировали факты выноса бюллетеней с избирательных участков, а также выдачу членами участковых избирательных комиссий агитационных материалов одной из политических сил. "Материалы по всем фактам нарушений собраны и будут переданы правоохранительным органам", - заверили в "Платформе".

Политическая партия обратилась к международным и украинским наблюдателям с просьбой объединить усилия "для противодействия попыткам фальсификаций волеизъявления украинских граждан", а к ЦИК Украины - с требованием срочно отреагировать на случаи нарушений.

По данным последних опросов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук) может набрать от 11 до 15% голосов.