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Акции протеста в Гонконге

Демонстранты в Гонконге окружили офис центральных властей КНР

Протестующие забросали здание яйцами, разрисовали его стены граффити, а также осквернили герб страны

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 июля. /ТАСС/. Группы антиправительственных демонстрантов в Гонконге, отколовшиеся от основного маршрута шествия, приблизились в воскресенье вечером к офису центральных властей КНР в этом специальном административном районе.

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Радикалы принялись забрасывать здание яйцами, разрисовывать его стены граффити, испачкали черной краской герб страны, передает в прямом эфире местное телевидение.

Акции протеста вышли далеко за пределы согласованного с властями маршрута шествия. Демонстранты заблокировали движение транспорта по целому ряду улиц и туннелей, возвели баррикады, оцепили штаб-квартиру полиции.

В деловом центре города группы радикалов побили водителя, который пожаловался на созданные ими транспортные неудобства, разбили окна его машины. В настоящее время в зону беспорядков направились подразделения полиции.

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