WSJ: Трамп хочет обсудить с сенаторами вопрос санкций против Турции за закупку С-400

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на предстоящей неделе планирует обсудить в Белом доме с группой членов верхней палаты Конгресса вопрос целесообразности введения против Турции односторонних санкций за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп в конфиденциальном порядке сказал своим советникам, что хотел бы избежать введения санкций против Анкары, и ранее заверил президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что этого не произойдет. Однако помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в минувшую пятницу сообщил представителям ряда стран - участниц НАТО о планах администрации сделать официальное заявление по вопросу санкций уже на предстоящей неделе. В Белом доме обещали сенаторам, что глава государства примет решение на этот счет после проведения консультаций с госсекретарем Майклом Помпео и Болтоном, которые рекомендуют ввести против Анкары рестрикции на определенном уровне.

Как обращает внимание газета, сенаторы-республиканцы Рик Скотт (от штата Флорида) и Тодд Янг (штат Индиана) внесли на рассмотрение Конгресса проект резолюции, которая осуждает Турцию за закупки С-400 и призывает администрацию США к введению санкций в отношении Анкары. Согласно публикации, базой для наказания Турции служит закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).