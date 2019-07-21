Явка на внеочередных выборах в Раду к 16:00 составила 34,71%

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье, по состоянию на 16:00 составила 34,71%. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК страны.

Там уточнили, что данные собраны с четырех из 199 избирательных участков. Согласно этим данным, самая высокая активность избирателей на этот момент в Житомирской области, ниже - в Донецкой.

В целом в ЦИК оценивают явку на текущих выборах как невысокую, пояснив тем фактом, что голосование пришлось на летний период. Вместе с тем на прошлых парламентских выборах, состоявшихся 26 октября 2014 годы, явка на это время была даже ниже нынешней. Тогда на 16:00 явка составила 30,23%.