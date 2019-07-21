ЦИК Украины объяснил низкую явку на выборах в Раду периодом отпусков

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Явка во время внеочередных выборов Верховной рады заметно ниже, чем на голосовании за президента Украины в марте-апреле этого года, признал заместитель председателя ЦИК Украины Олег Конопольский во время брифинга в воскресенье. По данным на 15:00, явка составила 34,71%.

"Я не могу вам объяснить, почему такая явка и будет ли она увеличена. Мы надеемся, тенденция такая, что всегда под вечер люди идут на избирательные участки", - цитирует Конопольского УНН. В то же время он подчеркнул, что сравнивать нынешнюю явку избирателей с показателями на других выборах нельзя, поскольку "голосование в летний период на Украине не происходило уже давно".

Вместе с тем на прошлых парламентских выборах, состоявшихся 26 октября 2014 годы, явка на это время была даже ниже нынешней. Тогда на 16:00 явка составила 30,23%.

На выборах президента явка избирателей традиционно бывает ниже, чем на парламентских. В этом году во втором туре выборов главы государства 21 апреля явка на 15:00 составила 47,87%.