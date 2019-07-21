Глава ЛНР высказался за международное расследование обстрела Первомайска

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник попросил международное сообщество не оставить без внимания обстрел населенного пункта Первомайск со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого один человек погиб, а семеро получили ранения.

"Искренне жаль, что в то время, пока Народная милиция ЛНР проводила подготовительные мероприятия по недопущению срыва договоренностей, направленных на мирное урегулирование конфликта, украинская сторона осуществила обстрел ни в чем не повинных граждан, - цитирует текст его заявление агентство Луганскинформцентр. - Прошу международные наблюдательные миссии не оставить без внимания данный преступный акт и оказать влияние на украинскую сторону, так как мы должны защищать наших граждан и не можем допустить безнаказанной гибели наших близких".

Пасечник также добавил, что администрация района принимает меры по обеспечению бесперебойной работы и восстановлению всех элементов гражданской инфраструктуры, которые были повреждены в результате обстрела.

Украинские силовики открыли огонь по городу Первомайску 20 июля около 19:00. По предварительным данным, обстрел велся из минометов.