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Спор вокруг Курил

Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Именно в 2021 году он сложит полномочия премьера Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с РФ в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году. Об этом он заявил в эфире японского телевидения, которое ведет прямую трансляцию подсчета голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента.

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"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока", - сказал Абэ.

Ранее он также заявил, что не собирается выдвигаться в очередной раз на пост председателя правящей Либерально-демократической партии, подтвердив тем самым, что срок его полномочий завершается в 2021 году. В Японии премьер-министром становится лидер правящей партии.

 

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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