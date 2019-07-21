Претендент в кандидаты на пост президента США считает, что Трамп "хуже расиста"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хуже, чем расист, так как использует расистские высказывания в адрес женщин-демократов для достижения политических целей. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Он опроверг мнение, что, в отличие от других претендентов, не осудил в жестких выражениях высказывания Трампа в адрес женщин-демократов. "Этот парень хуже расиста. Он реально использует расистские выражения ради достижения своих политических целей. Он пытается использовать это в качестве орудия для раскола народа и настраивания людей друг против друга", - отметил сенатор.

Он обвинил президента США в "демагогии и нагнетании обстановки страха" в преддверии выборов 2020 года. "Эти выборы являются своего рода референдумом, но не по вопросу его [Трампа] поддержки, а за сердце и душу нашей страны", - добавил Букер. Он и еще 19 демократов примут участие во вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Дебаты состоятся в Детройте (штат Мичиган) 30 и 31 июля.

В среду Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Грин предлагал начать процедуру импичмента из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.

Трамп неделю назад допустил в адрес женщин-демократок высказывания в Twitter, которые были расценены многими как оскорбительные и расистские. Хозяин Белого дома предложил им вместо того, чтобы "громко и злобно" рассказывать американцам, как им управлять правительством США, "поехать обратно" и "помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали".

Трамп не уточнил, кого он имел в виду, однако, как отметила телекомпания NBC, речь явно шла о представительницах прогрессивного крыла Демократической партии. Помимо Ильхан Омар, переехавшей в США из Сомали в возрасте 12 лет, в их число входят Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории США, но Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.