На выборах в Раду активно голосует восток Украины и неохотно - запад

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Данные явки на нынешних выборах в Верховную раду свидетельствуют об активизации электората восточных регионов по сравнению с парламентскими выборами в октябре 2014 года.

На сегодняшних выборах, по данным на 16:00, явка Луганской области - одна из самых высоких по стране - 38%. В Донецкой области пришли на участки на это время 35% избирателей. При том, что в среднем по стране явка составила 36,13%.

Между тем на прошлых выборах явка в Луганской и Донецкой областях была самой низкой, составляя на 16:00 28% и 25%. Стоит отметить, что и в 2014 году, и в 2019 году выборы не проходили на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Одесса голосует тоже несколько активнее, чем на прошлых парламентских выборах. В 2014 году здесь явка была близка к минимальной - 29%, а в этом году - 33%.

В то же время заметно снизилась по сравнению с прошлыми выборами явка на западе страны. В 2014 году эти регионы демонстрировали максимальную активность: лидером по стране была Львовская область, где к 16:00 на участки пришли 49%, немного уступала ей Ивано-Франковская область с 48%. В Хмельницкой и Тернопольской областях к этому часу на участки пришли 47%, в Ровенской - 46%.

Сегодня же жители запада страны значительно менее активны. На 16:00 во Львовской области проголосовали 34%, в Ивано-Франковской - 31%, в Тернопольской - 35%, Ровенской - 34%.

Не так охотно, как в 2014 году, идут на участки и в Киевской области. В 2014 году на 16:00 явка там составила 45%, в этом - 38%.