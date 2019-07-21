Абэ хотел бы провести референдум по изменению конституции в ближайшие два года

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Синдзо Абэ хотел бы в ходе своего срока на посту главы японского правительства провести общенациональный референдум по внесению изменений в конституцию страны. Об этом глава японского правительства заявил в эфире японского телевидения, которое ведет прямую трансляцию подсчета голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента.

"В этом вопросе крайнего срока, конечно, нет, но я хотел бы провести [референдум], пока я на посту [премьер-министра]", - подчеркнул Абэ. Ранее он также уточнил, что не собирается выдвигаться в очередной раз на пост председателя правящей Либерально-демократической партии, подтвердив тем самым, что срок его полномочий завершается в 2021 году. В Японии премьер-министром становится лидер правящей партии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ открыто выступает за пересмотр девятой или так называемой мирной статьи конституции, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. Внесение изменений в положения основного закона государства является одной из ключевых линий внутренней политики, проводимой Абэ и его правящей Либерально-демократической партии. Синдзо Абэ многократно настаивал на том, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям, и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в конституцию возможно только после проведения в стране референдума. Проведение референдума, в свою очередь, возможно только в том случае, если за это выступит две трети обеих палат парламента страны. В настоящее время у правящего блока есть необходимое число мандатов в обеих палатах парламента, однако инициировать референдум он не торопится - подавляющая часть японского общества крайне негативно настроена к вопросу изменения так называемой мирной статьи конституции.