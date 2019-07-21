Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду, бросая бюллетени в коробку для еды

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" завершили голосование на внеочередных выборах в Верховную раду, где избирательным участком послужило помещение местного бара, а урной для голосования - прозрачная коробка для еды. Об этом сказано в сообщении министерства образования и науки Украины.

"На спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. К нему присоединились 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции, явка традиционно составила 100%", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что для голосования понадобилось 30 минут, а само оно было организовано "на станции в помещении бара "Фарадей". "Урной для голосования послужил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеней", - сказано в сообщении. Участники экспедиции уже подсчитали голоса, а оригиналы документов сложили в конверты и опечатали их.

Эти документы затем будут переданы в ЦИК Украины, однако пока точно не известно, когда именно. В сообщении сказано, что ЦИК Украины до сих пор не получил итоги голосования на станции во втором туре выборов президента Украины, состоявшемся 24 апреля. "В зависимости от даты выборов и ледниковой обстановки случай передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с "мокрой" печатью и сами бюллетени может представиться и через месяц, а бывает, что и через год", - сказано в сообщении.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий.

Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4 - 5%, находясь на грани прохождения в парламент.