В пункте пропуска "Майорское" в Донбассе обнаружено 12 взрывоопасных предметов

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в ходе проверки контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе обнаружили 12 взрывоопасных предметов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"По состоянию на 17:00, уже найдено 12 взрывоопасных предметов: одну минометную мину 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм, четыре артиллерийских снаряда 30 мм, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В пресс-службе добавили, что пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории.

Утром в воскресенье КПВВ "Майорское" из-за сообщения о минировании приостанавливал пропуск людей и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". Все гражданские лица, которые находились в пункте пропуска, и пограничники были эвакуированы. Однако проведенная проверка информацию не подтвердила, и пункт пропуска возобновил работу.

Познее сотрудники ГСЧС обнаружили взрывоопасный предмет на КПВВ "Майорское", его работа вновь была приостановлена.

Между Украиной и ДНР в настоящее время действуют четыре пропускных пункта: "Горловка" - "Майорское", "Еленовка" - "Новотроицкое", "Александровка" - "Марьинка" и "Октябрь" - "Гнутово".