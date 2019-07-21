Глава МИД Ирана считает, что Болтон намерен втянуть Лондон в противостояние с Тегераном

ТАСС, 21 июля. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не смог заманить американского лидера Дональда Трампа в войну и, боясь краха "Команды Б"(состоит из Болтона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ), намеревается втянуть Великобританию в противостояние с Ираном. Такое мнение выразил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отметив, что только благоразумие может пресечь эти уловки.

"Не заблуждайтесь: не сумев заманить [президента США] Дональда Трампа в войну века и опасаясь краха его "Команды Б", Джон Болтон направил свой яд в сторону Великобритании в надежде, что втянет ее в болото", - написал Зариф на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что "только благоразумие и предусмотрительность могут пресечь такие уловки".

Это утверждение главы МИД Ирана прозвучало на фоне растущей напряженности в отношениях Лондона и Тегерана из-за инцидента с танкером в Ормузском проливе.

В ночь с пятницы на субботу прошло заседание британского правительственного комитета Cobra, собирающегося для разрешения чрезвычайных ситуаций. Он рекомендовал судам Соединенного Королевства временно не заходить в воды Ормузского пролива. В британском кабмине также отметили, что Лондон сохраняет "глубокую обеспокоенность недопустимыми действиями Ирана, которые представляют собой очевидный вызов международной свободе судоходства". Перед заседанием комитета министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что, если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, "это обернется серьезными последствиями".