Явка на внеочередных выборах в Раду достигла 36,59%

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье, по состоянию на 16:00 по подсчетам данных со 198 из 199 избирательных округов составила 36,59%. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК страны.

Отмечается, что самая высокая активность избирателей на этот момент в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской.

Со своей стороны секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая на очередном брифинге сообщила, что "процесс голосования проходит в спокойном режиме", в соответствии с действующим законодательством. "Фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на результаты голосования на выборах народных депутатов", - уточнила она.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4-5%, находясь на грани прохождения в парламент.