{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Парламентские выборы на Украине - 2019
Обновлено 

Явка на внеочередных выборах в Раду достигла 36,59%

Самая высокая активность избирателей к настоящему моменту в Черниговской области

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье, по состоянию на 16:00 по подсчетам данных со 198 из 199 избирательных округов составила 36,59%. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК страны.

На эту тему
Основные партии, претендующие на места в Верховной раде IX созыва

Отмечается, что самая высокая активность избирателей на этот момент в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской.

Со своей стороны секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая на очередном брифинге сообщила, что "процесс голосования проходит в спокойном режиме", в соответствии с действующим законодательством. "Фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на результаты голосования на выборах народных депутатов", - уточнила она.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4-5%, находясь на грани прохождения в парламент.

Теги
УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
МИД Ирана сообщил, что страна найдет обходные пути для продолжения экспорта своей нефти
При этом глава МИД республики Джавад Зариф отметил, что Иран будет продолжать преодолевать любые трудности "мудро и с сохранением чувства собственного достоинства"
Читать полностью