МИД Ирана сообщил, что страна найдет обходные пути для продолжения экспорта своей нефти

Главу МИД спросили, что собирается делать Тегеран ввиду того, что США за счет санкций свели к нулю экспорт иранской нефти. "Для Ирана и международного сообщества достойно сожаления то, что Соединенные Штаты способны с помощью травли заставлять ключевых мировых игроков [на рынке нефти] играть по американским правилам вразрез с международным правом и в ущерб их собственным интересам", - отметил Зариф.

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Иран найдет обходные пути для продолжения поставок своей нефти на мировой рынок, США слишком полагаются на могущество американского доллара. Такое заверение дал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью, показанном в воскресенье в эфире телекомпании CNN .

"Мы продолжим продавать нашу нефть. Объемы добычи сократились, но мы найдем способы сгладить это. Как вы видите, наш валютный рынок стабилизировался после года флюктуаций, ситуация на нем улучшается", - указал министр. Он обещал, что Иран будет продолжать преодолевать любые трудности "мудро и с сохранением чувства собственного достоинства".

Зариф не согласился с постановкой вопроса о том, что США за счет экономических санкций загнали Тегеран в угол. "Нет, я считаю, что Соединенные Штаты из-за собственных ошибок сочли необходимым сделать чрезмерный упор на свое экономическое могущество с целью превращения американского доктора в оружие", - ответил глава МИД, по оценке которого, санкции Вашингтона "в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно отразятся на доминирующем положении доллара США в мировой экономике".

"Многие страны, включая союзников США, отходят от использования доллара и переходят на свои национальные валюты. В прошлом году Иран и Турция использовали свои денежные единицы при осуществлении 35% всех [двусторонних] торговых сделок. Другие страны поступают так же, Китай и Россия решили отказаться от доллара в двусторонних расчетах", - заявил Зариф.

Санкции США против Ирана

В мае 2019 года добыча нефти в Иране находилась на минимальном с 1980-х годов уровне, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). С мая перестали действовать временные разрешения на покупку иранской нефти, выданные США нескольким странам. В результате экспорт нефти из Ирана рухнул в 1,6 раза - до 810 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, год назад Иран экспортировал 2,6 млн баррелей в сутки. США ставили своей целью снизить иранский экспорт до нуля.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 июня указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана), включая генерала, ответственного за уничтожение американского разведывательного беспилотного летательного аппарата 20 июня.