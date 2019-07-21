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Парламентские выборы на Украине - 2019

В Финляндии проголосовало трое украинцев, проживающих в России

Всего в списки избирателей включены 20 439 человек

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Трое украинцев, проживающих в России, проголосовали на избирательном участке при посольстве Украины в Финляндии. Об этом в воскресенье сообщил заместитель председателя комиссии Денис Перцев.

"На участке в этот раз все спокойно. Включены в списки избирателей 20 439 человек. В настоящее время проголосовало всего 206 человек, из которых трое граждан Украины приехало из России", - цитирует его агентство УНН.

По словам Перцева, из всех включенных в списки избирателей на участке, около 2 тыс. человек - избиратели, проживающие именно в Финляндии, еще 18 тыс. - это избиратели, проживающие в России. "На этот раз все очень тихо, никаких нарушений. Очередей нет, эти выборы проходят гораздо лучше. На этот раз не было ни одного человека, который бы жаловался, что его нет в списке избирателей", - отметил он.

ЦИК Украины 31 декабря 2018 года внес поправки в постановление о создании избирательных участков, которыми ликвидировал все участки для голосования в России. Теперь украинцы, которые въехали на территорию России, в день голосования могут реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Теги
УкраинаФинляндияРоссияПарламентские выборы на Украине - 2019
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