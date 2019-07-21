Оператор задержанного танкера обратился к Ирану с просьбой о посещении команды судна

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Stena Bulk - шведская компания-оператор задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero - направила администрации порта иранского города Бендер-Аббас официальную просьбу о посещении находящихся под арестом моряков. Об этом сообщил в воскресенье глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

"Я могу подтвердить, что в администрацию порта города Бендер-Аббас был направлен официальный запрос на посещение 23 членов команды Stena Impero. Просьба была принята к сведению, но мы ожидаем официального ответа. Тем временем мы будем продолжать сотрудничать и поддерживать связи с со всеми соответствующими органами", - приводится заявление руководителя компании-оператора британского судна на ее сайте.

По словам Хонелла, все усилия его компании направлены на безопасное возвращение экипажа и поддержку членов семей задержанных иранскими властями моряков. Накануне глава Stena Bulk заявлял о том, что экипаж в сложившихся обстоятельствах чувствует себя хорошо. Команда танкера состоит из 23 человек, которые являются гражданами Литвы, Индии, России и Филиппин.