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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Оператор задержанного танкера обратился к Ирану с просьбой о посещении команды судна

По словам главы Stena Bulk Эрика Хонелла, все усилия его компании направлены на безопасное возвращение экипажа и поддержку членов семей задержанных моряков

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Stena Bulk - шведская компания-оператор задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero - направила администрации порта иранского города Бендер-Аббас официальную просьбу о посещении находящихся под арестом моряков. Об этом сообщил в воскресенье глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

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"Я могу подтвердить, что в администрацию порта города Бендер-Аббас был направлен официальный запрос на посещение 23 членов команды Stena Impero. Просьба была принята к сведению, но мы ожидаем официального ответа. Тем временем мы будем продолжать сотрудничать и поддерживать связи с со всеми соответствующими органами", - приводится заявление руководителя компании-оператора британского судна на ее сайте.

По словам Хонелла, все усилия его компании направлены на безопасное возвращение экипажа и поддержку членов семей задержанных иранскими властями моряков. Накануне глава Stena Bulk заявлял о том, что экипаж в сложившихся обстоятельствах чувствует себя хорошо. Команда танкера состоит из 23 человек, которые являются гражданами Литвы, Индии, России и Филиппин.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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