На Украине завершилось голосование на выборах в Раду

В 198 территориальных избирательных округах на территории государства начался подсчет голосов. В ближайшее время станут известны данные по явке избирателей, а также первые экзитполы. Их провели несколько социологических центров - фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и Киевский международный институт социологии.

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Участки для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду закрылись на территории Украины в 20:00. Волеизъявление граждан продолжается только в некоторых западных дипредставительствах страны.

В воскресенье на Украине выбирали 225 депутатов по партийным спискам, еще 199 парламентариев - по одномандатным округам. Число округов в стране сократилось на 26 из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта в Донбассе. В результате вместо положенных по Конституции 450 законодателей в новой Раде, как и в предыдущей, их будет только 424.

Таким образом, первые результаты голосования не дадут представления о будущем раскладе сил в украинском парламенте, поскольку неизвестно, на чью сторону встанут народные избранники в одномандатных округах.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5-процентный барьер, а одномандатникам - получить большинство голосов в своем округе.

В списках избирателей были зарегистрированы 34 миллиона граждан. Как и на президентских выборах весной этого года, в голосовании не приняли участие около трех миллионов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также примерно столько же украинцев, живущих в России, так как участки при дипмиссиях Украины закрыты.

По данным последних опросов, шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Свыше 40% избирателей готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". От 11 до 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук). Около 8% - у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% - у "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" набирает около 4 - 5%, находясь на грани прохождения в парламент.