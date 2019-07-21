Зеленский поблагодарил избирателей за доверие

Глава юркомитета Конгресса хочет, чтобы Мюллер рассказал о тяжких преступлениях Трампа

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер отметил, что "от администрации надо добиваться отчета за предпринятые действия, никто не должен ставить себя выше закона"

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