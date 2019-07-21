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Парламентские выборы на Украине - 2019

Зеленский поблагодарил избирателей за доверие

Зеленский поблагодарил избирателей за доверие: "Это большая ответственность".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
Глава юркомитета Конгресса хочет, чтобы Мюллер рассказал о тяжких преступлениях Трампа
Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер отметил, что "от администрации надо добиваться отчета за предпринятые действия, никто не должен ставить себя выше закона"
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