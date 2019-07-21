{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Токаев: Казахстан намерен продолжить укрепление союзнических отношений с Россией

При этом казахстанский лидер отказался комментировать отношения Москвы с другими соседними государствами

НУР-СУЛТАН, 21 июля. /ТАСС/. Казахстан намерен придерживаться курса на укрепление стратегического партнерства и развитие союзнических отношений с Россией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью для фильма Алексея Пивоварова "Президент 2.0", который вышел в эфир на казахстанском "31-м канале" в воскресенье.

"Наш путь состоит в том, чтобы налаживать, укреплять стратегическое партнерство и союзнические, что очень важно, взаимоотношения с Россией", - отметил Токаев.

При этом он отказался комментировать отношения РФ с другими соседними государствами.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Парламентские выборы на Украине - 2019
Партия Зеленского пригласила "Голос" Вакарчука обсудить коалицию в Раде
Читать полностью