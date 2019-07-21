Зеленский пообещал, что после выборов в Раду на Украине будет назначен новый генпрокурор

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после формирования новой Верховной рады на Украине будет назначен новый генеральный прокурор.

"Сейчас будет новая Верховная рада, появится правительство, появится генеральный прокурор, новый генеральный прокурор, мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в период своей избирательной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что фамилия генпрокурора точно будет другой.

Ранее Зеленский неоднократно вносил в Раду представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко. Со своей стороны тот заявлял, что не покинет должность до формирования нового парламента. Луценко отмечал, что готов уйти в отставку после того, как новый парламент сформирует новые органы власти.