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Парламентские выборы на Украине - 2019

Зеленский пообещал, что после выборов в Раду на Украине будет назначен новый генпрокурор

Ранее президент Украины неоднократно вносил в Раду представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после формирования новой Верховной рады на Украине будет назначен новый генеральный прокурор.

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"Сейчас будет новая Верховная рада, появится правительство, появится генеральный прокурор, новый генеральный прокурор, мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в период своей избирательной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что фамилия генпрокурора точно будет другой.

Ранее Зеленский неоднократно вносил в Раду представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко. Со своей стороны тот заявлял, что не покинет должность до формирования нового парламента. Луценко отмечал, что готов уйти в отставку после того, как новый парламент сформирует новые органы власти.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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