Медведчук заявил, что не до конца удовлетворен результатом выборов в Раду

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не до конца удовлетворен результатом состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в Верховную раду. Согласно результатам экзитполов, партия набирает по партийным спискам около 12% голосов, что является вторым результатом после президентской партии "Слуга народа".

"С учетом только что оглашенных результатов мы не до конца удовлетворены, считаем, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы, - сказал Медведчук журналистам. - Мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Я думаю, что они еще изменятся".

Глава политсовета "Оппозиционная платформы" призвал сторонников партии не расслабляться.

"Более того мы считаем, что сейчас наступает серьезный этап борьбы, - продолжал он. - Праздновать нельзя, потому что та кампания, которая велась в отношении нас, эти нарушения идут, в том числе и от наших так называемых бывших коллег, "Оппозиционного блока", который, к сожалению, занял очень грязную позицию. Они дошли до того, что распространяли ролик, в котором [сопредседатель "Оппозиционной платформы"] Юрий Бойко якобы призывает голосовать за "Оппозиционный блок". Это цинизм, думаю, ничего им с рук не сойдет".

Медведчук отметил, что у его партии много конкретных идей. "Мы будем добиваться мира в нашей стране, кардинального изменения экономического курса, улучшение уровня благосостояния", - сказал он.