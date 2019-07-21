В "Оппозиционной платформе" уверены, что Украина встанет на мирный путь

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", получившей второй результат на выборах Верховную раду (около 12%) Юрий Бойко выразил уверенность, что с новым составом парламента Украина станет мирной страной.

"Я хочу сказать большое спасибо всем избирателям которые сегодня проголосовали за мир, за то чтобы страна вернулась к нормальной жизни, - сказал он в воскресенье по итогам оглашения данных экзитполов. - Мы вторая по величине политическая сила, мы будем залогом того, что это произойдет".

По словам Бойко, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" "точно не будет в оппозиции к украинскому народу". "Мы будем выполнять те указания, которые дали нам избиратели - установление мира и улучшение их жизни", - подчеркнул он.