Порошенко пообещал в Раде остановить "реванш пророссийских сил"

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообещал в Верховной раде остановить реванш пророссийских сил. Об этом он заявил в воскресенье после объявления результатов экзитполов.

"Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш", - сказал он в воскресенье после объявления результатов экзитполов. Порошенко также заявил, что сделает все, чтобы не допустить "Оппозиционную платформу - За жизнь" к реальной власти: формированию коалиции и кабинета министров. "Эти силы должны остаться на маргинезе политической жизни под плотным вниманием спецслужб. Уже до утра остальные партии должны отмежеваться от платформы Бойко-Медведчука и засвидетельствовать недопустимость сотрудничества с ними, как это сделали мы", - добавил экс-президент.

Среди своих целей в Раде он назвал и обеспечение неотвратимости курса Украины в ЕС и НАТО. Порошенко также заявил о намерении предпринимать "решительные действия по освобождению Донбасса и Крыма".

По разным оценкам экзитполов, "Слуга народа" набирает от 42,7% до 44,4%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - от 11,5% до 12,5%. "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко получает от 8,5% до 8,9%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - от 7,7% до 8,5%, "Голос" певца Святослава Вакарчука - от 6% до 6,5%.

Экзитполы проводили телеканал "112. Украина", телеканал ТСН. Киевский международный институт социологии (КМИС), Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова провели совместный национальный опрос.